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Güncel

Milli Teknoloji Hamlesi'nin yeni üyeleri geleceğin teknolojilerine yön verecek

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Türkiye'nin alanında önde gelen firmaları ve üniversitelerimizin deneyimli eğitmenleri tarafından verilecek eğitimlerle, Milli Teknoloji Hamlesi projelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştiriyoruz' dedi.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 14:06 - Güncelleme:
Milli Teknoloji Hamlesi'nin yeni üyeleri geleceğin teknolojilerine yön verecek
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Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda, üniversite öğrencilerine Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı alanlarında uzmanlık eğitimleri sunulduğunu belirtti.

TÜM GENÇLERE DAVET

Staj ve mentörlük desteğiyle gençlerin edindiği bilgileri sektörde uygulamalarına imkan tanıdıklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin alanında önde gelen firmaları ve üniversitelerimizin deneyimli eğitmenleri tarafından verilecek bu eğitimlerle, Milli Teknoloji Hamlesi projelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştiriyoruz. İleri teknolojilerde uzmanlaşmak ve geleceğin teknolojilerine yön vermek isteyen tüm gençlerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum."

SON BAŞVURU TARİHİ 16 EYLÜL

Akademi için son başvuru tarihi 16 Eylül 2024 olarak belirlenirken detaylı bilgiye https://www.milliteknolojiakademisi.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

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