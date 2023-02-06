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Milli yas ilanının ardından tüm Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan milli yas ilan edilmesine ilişkin genelgenin ardından tüm Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 23:04 - Güncelleme:
Milli yas ilanının ardından tüm Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar Türk bayrağının yarıya indirileceği belirtildi.

Milli yas ilanının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm yurttaki kamu binalarında ve dış temsilciliklerde gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

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