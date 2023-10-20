İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2023 Cuma / 6 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0236
  • EURO
    29,7018
  • ALTIN
    1782.78
  • BIST100
    7609.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Milli yas sebebiyle birçok etkinlik ertelendi

İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanları nedeniyle Milli Yas ilan edilmesinin ardından pek çok kültür sanat etkinliği iptal edildi veya ertelendi.

AA20 Ekim 2023 Cuma 14:02 - Güncelleme:
Milli yas sebebiyle birçok etkinlik ertelendi
ABONE OL

İstanbul'da yarın ve Ankara'da bugün gerçekleşmesi planlanan Jay -Jay Johanson konserleri aralık ayına ertelendi.

İsveçli müzisyen Jay Jay Johanson, Epifoni organizasyonu ile 14 Aralık'ta Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 15 Aralık'ta İstanbul'da Dorock XL Fitaş Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

SOCAR Türkiye'nin ev sahipliğinde 25 Ekim'de yapılması planlanan "Bir Asrın Destanı" adlı dans gösterisi, aralık ayında gerçekleştirilecek.

Ebru Gündeş, bugün çıkması beklenen yeni albümü "Aşığım Hala"yı, Gazze'de yaşanan savaş sebebiyle yayınlamama kararı aldı. Albüm 17 Kasım'da dinleyicilerle buluşacak.

Süheyl ve Behzat Uygur'un Adana'da sahneleyeceği "Süt Kardeşler" oyunu 22 Ekim'e ertelendi. Uygur kardeşlerin Nevşehir ve Aksaray oyunları ise ileri bir tarihe alındı.

Müzisyen, arp sanatçısı Zeynep Öykü'nün 20 ve 21 Ekim'de İzmir ile Ayvalık konserleri, ulusal yas sebebiyle 27 ve 28 Ekim'de gerçekleştirilecek.

  • MilliYas
  • SanatIptal
  • GazzeBombardımanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.