Milli-yerli medya mücadelede yerini aldı

15 Temmuz; teslim alınmak istenen bir milletin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadelesinin adıdır. O gece üniformalı hainler; askere, polise kurşun sıkacak, millete bomba yağdıracak kadar alçaklaşabildiler.

15 Temmuz’da meydanlara inen milletimiz adeta zaferi selamlıyor; ilk andan itibaren gösterilen eşsiz mukavemet, tarihe geçecek bir zaferi müjdeliyordu. Tarih boyunca bağımsızlığından ödün vermeyen milletimiz, o gece de şanlı bir direniş gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın milletiyle beraber dik duruşu ve cesareti ise büyük bir şanstı.

15 Temmuz gecesi Üstad Mehmet Akif’in “Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” sözü geçti aklımızdan. Bu duanın kabul olduğuna inanıyorduk. Asrın ihanetinin yaşandığı o gece, ya yeniden kurtuluş marşlarının yazılacağı bir döneme girilecek ya da destanlar yazılacaktı. Allah’a hamdolsun ki milletimiz canıyla, malıyla, kanıyla dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde mücadele ederek adeta Çanakkale Ruhu’nu bir asır sonra yeniden yaşadı. 15 Temmuz, nesillerimiz için bir ibret tablosudur. O gece yaşananları ne unutacağız ne de unutturacağız.