Milyon yıl öncesine kadar depremi tarihlendiriyorlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde faaliyet gösteren, Orta Doğu ve Balkanlar’ın en gelişmiş Ulusal 1 Mv Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi Laboratuvarı’nda jeolojik, arkeolojik olaylar ile insan hareketleri milyon yıla kadar tarihlendirilebiliyor.
Laboratuvar sorumlusu Turhan Doğan depremlerin 20. yüzyılda ölçülmeye başlandığını belirterek, “Karbon 14 yöntemiyle, son gelişen metotlarla milyon yıla kadar depremleri tarihlendirebiliyoruz. Bunun dışında diğer jeolojik olaylarda da bu tarihlendirme yöntemlerine başvurabiliyoruz” şeklinde konuştu. Laboratuvarın Türkiye’deki bütün ihtiyacı karşıladığını, yurt dışına da hizmet verdiğini bildiren Doğan, “ABD’ye analiz satıyoruz. Bunun dışında Avrupa ve Orta Doğu’ya hizmet veriyoruz. Örneğin laboratuvarımız kurulduktan sonra Göbeklitepe’nin bütün tarihlendirme analizleri burada yapılmıştır. Bütün analizleri, ülkemiz bilim insanları ve yetkin personelimizle yüzde 100 yerli olarak bu enstitümüzde yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Yaptıkları analiz çalışmalarıyla ülkeye döviz girdisi sağladıklarına işaret eden Doğan, Almanya, Polonya, İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerin araştırmacılarına hizmet verdiklerini belirtti.
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