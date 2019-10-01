Milyon yıl öncesine kadar depremi tarihlendiriyorlar

Laboratuvar sorumlusu Turhan Doğan depremlerin 20. yüzyılda ölçülmeye başlandığını belirterek, “Karbon 14 yöntemiyle, son gelişen metotlarla milyon yıla kadar depremleri tarihlendirebiliyoruz. Bunun dışında diğer jeolojik olaylarda da bu tarihlendirme yöntemlerine başvurabiliyoruz” şeklinde konuştu. Laboratuvarın Türkiye’deki bütün ihtiyacı karşıladığını, yurt dışına da hizmet verdiğini bildiren Doğan, “ABD’ye analiz satıyoruz. Bunun dışında Avrupa ve Orta Doğu’ya hizmet veriyoruz. Örneğin laboratuvarımız kurulduktan sonra Göbeklitepe’nin bütün tarihlendirme analizleri burada yapılmıştır. Bütün analizleri, ülkemiz bilim insanları ve yetkin personelimizle yüzde 100 yerli olarak bu enstitümüzde yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Yaptıkları analiz çalışmalarıyla ülkeye döviz girdisi sağladıklarına işaret eden Doğan, Almanya, Polonya, İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerin araştırmacılarına hizmet verdiklerini belirtti.