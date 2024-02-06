İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5666
  • EURO
    32,8891
  • ALTIN
    1993.02
  • BIST100
    8776.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milyonlar dört gözle bekliyordu! Kariye Camii 79 yıl sonra ibadete açılıyor
Güncel

Milyonlar dört gözle bekliyordu! Kariye Camii 79 yıl sonra ibadete açılıyor

Başkan Erdoğan'ın kararıyla 79 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Fatih'teki Kariye Cami'nin restorasyonunda sona gelindi. Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen tarihi cami, 23 Şubat'ta Cuma Namazı ile birlikte ibadete açılacak.

İHA6 Şubat 2024 Salı 03:39 - Güncelleme:
Milyonlar dört gözle bekliyordu! Kariye Camii 79 yıl sonra ibadete açılıyor
ABONE OL

Fatih'te bulunan 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Tarihi yapı, "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başlandı.

Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, 2020 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi.

Ardından Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale getirildi.

Restorasyon işlemleri devam ederken Kariye Camii müze olarak ziyarete açık tutuldu. Restorasyonun tamamlanmasının ardından ibadete açılmasına karar verilen, 79 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii'ndeki çalışmalar tamamlandı. Yüzde 100 yün, özel tasarım kırmızı halılarla döşenen tarihi caminin 23 Şubat Cuma günü ibadete açılması planlanıyor. Öte yandan tarihi caminin içinde yer alan mozaik ve fresklerin restorasyonda özgünlüğünün korunduğu öğrenildi.

KARİYE CAMİİ'NİN MİMARİ YAPISI

5 ana mimariden oluşan Kariye Camii, farklı dönemlerde geçirdiği büyük inşa ve restorasyon çalışmalarından sonra bugünkü şeklini aldı. İçerisindeki mozaik dekoratif öğelerle güçlendirilen Kariye Camii, dışarıdan bakıldığında taş ve tuğla duvarlarıyla sade bir yapı gibi görünüyor.

Kubbesinin sadece kasnağı orijinal olarak bugüne gelen Kariye Camii'nin yıkılan kubbesi ahşaptan yapılarak üzeri alçı ile kaplanmıştı. Uzunlamasına dikdörtgen bir yapıya sahip olan tarihi caminin içerisinde 16 adet pencere yer alıyor.

Camideki bu pencerelerin ise içerdeki bölümün aydınlatılması için uzun şekilde yapıldığı biliniyor. Zemininde ve duvarlarında mermer kullanılan tarihi caminin iç mekan süslemelerinde mozaik ve freskler bulunuyor.

  • kariye camii
  • ibadet
  • açılış

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.