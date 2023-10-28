Milyonlar Gazze için buluşuyor! Atatürk Havalimanı'ndan dev miting

İsrail bombalarının altında olan Filistinli sivillerin sesi İstanbul'dan dünyaya duyurulacak. Başkan Erdoğan öncülüğünde bugün saat 15.00'te Atatürk Havalima'nında 'Büyük Filistin Mitingi' düzenlenecek. Mitinge S. Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Libya, Lübnan, Ürdün devlet başkanları davet edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, "Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar, ya da Tel Aviv'de sıraya girer noktadadırlar. Batı ikiyüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "Dünyadan sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek. Maher Zain, Yusuf İslam ve Ömer Karaoğlu gibi her bölgeden sanatçılarımızın sahne alacağı mitingde İstanbullular olarak insani duruşumuzu göstereceğiz" diye konuştu.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Filistin mitingine katılacak vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN banliyö tren seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. İBB de, bugün ve yarın toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DAVET

Başkan Erdoğan, vatandaşları mitinge davet ettiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Yarın (bugün) milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorum.