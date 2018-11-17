7 milyon üniversite öğrencisi yaz aylarında toplum yararına düzenlenen programlar kapsamında istihdam edilecek

Gençlerin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla haziran, temmuz, ağustos aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında üç ay süreyle iş imkânı sunulacak. Doğanın korunmasından kütüphane bakımına kadar renkli işlerde çalışacak öğrencilerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.

BAŞVURULAR YAZ YAPILACAK

Aktif işgücü hizmet yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle Türkiye İş Kurumu'nca düzenlenen toplum yararına programlara öğrencilerin de (lisans, önlisans) katılmasının önü açıldı. Yükseköğretim öğrencileri, yaz aylarında açılacak toplum yararına programlarına başvuru yapacak. Yönetmelikte, atılan bu adımlarla öğrencilere çalışma disiplini kazandırılacağı vurgulandı. Programlar, "doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni ile kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi" gibi toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda olacak.

3 AYLIK PROGRAM

Programlar en fazla 3 aylık olabilecek. Uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapan kişiler, bu programlardan yararlanamayacak. Katılımcıya, günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımıyla ortaya çıkan miktar ödenecek. Hafta tatili günleri ve herhangi bir sebeple katılım sağlanmayan günler için bir ödeme yapılmayacak.

GENÇLİK AJANDASI HAZIR

Gelecek yıl için 1 milyon 250 bin kişiye iş sözü veren hükümet gençlere destek ajandasını hazırladı.

Kamu istihdam portalı daha fazla iş imkânı sunulmasını sağlayacak. . İş tecrübesi kazanım programları başlıyor. Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak. İşe dönüşü hızlandırma kursları düzenlenecek. Yerinden öğretmen istihdamı sağlanacak. Mesleki yeterlilik belgeli işgücü sayısı 1 milyona çıkacak. Üniversite mezunu genç işsizler de işe ilk adım projesi kapsamında 6 aya kadar işbaşı eğitim programlarına alınacak. Böylece hem mesleki deneyim kazanmaları, hem de istihdam edilmeleri sağlanacak.

(Sabah)