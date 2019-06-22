31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milyonlarca hastayı ilgilendiren karar: Doktor, ameliyat sonrası hastayı takip etmeli

Yargıtay, ameliyat sonrası hastanın durumunu takip etmeyen operatör doktorun 'görevi kötüye kullanma suçu'ndan sorumlu olduğuna hükmetti. 'İçtihat Metni' niteliğindeki emsal kararla birlikte, ameliyattan sonra hastasını takip etmeyen, gerekli vizite hizmetini vermeyen doktor Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sol kasıktaki ağrı şikayetiyle devlet hastanesine getirilen 8 yaşındaki çocuğa uzman doktor tarafından, ' inguinal herni tanısı' (kasık fıtığı) teşhisi konuldu. Aynı doktor tarafından ameliyata alınan çocuk, operasyon sonrası sık sık kusmaya başladı. Görevli hemşire, kusma halinin normal olduğunu söyledi. Saatler ilerleyince çocuğun kusmuğunun renk ve yapı değiştirmeye başladı. Durumdan haberdar edilen anestezi uzmanı, hasta çocuğa emedur fitil uyguladı. Gece saatlerinde kusması azalan çocukta bu kez kasılmalar başladı.
 
Nöbetçi doktor, çocuğu başka bir hastaneye sevk etti. Çocuk, yolda hayatını kaybetti. Acılı aile, ameliyatı gerçekleştiren doktorun, hastayı takip etmediğini öne sürdü. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle adam öldürme' suçundan doktor hakkında dava açıldı. Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, tıbbi belgelere göre sanık doktorun koyduğu tanı ve yaptığı ameliyatın tıp kurallarına uygun olduğu ancak Postoperatif dönemde hastanın vizitini yapmamasının eksiklik olduğu vurgulandı. Tarafları dinleyen mahkeme, sanık doktorun beraatine hükmetti. Kararı, acılı aile temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.
 
Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Kişinin ölümü nedeniyle doktora kusur atfedilemeyeceği, bu eksik eylem ile ölüm arasında illiyet bağı bulunmadığı, kişinin ameliyat sonrası takip, tedavi ve sevk işlemlerine katılan ilgili diğer hekimlere ve yardımcı sağlık personeline kusur atfedilemeyeceği öne sürülmektedir. Sanığın eylemi ile netice arasında illiyet bağının kesin bir şekilde kurulamadığı, bu nedenle sanığın taksirle öldürme suçundan sorumlu tutulamayacağı ortadadır. Ancak bahsedilen raporlar ve tüm dosya kapsamından sanığın ameliyat sonrasındaki süreçte gerekli takip ve kontrol muayenesini yapma konusundaki ihmali nedeniyle, eylemin TCK’nın 257/2. maddesindeki ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir."
 
Emsal kararla birlikte ameliyat sonrası hastasını takip etmeyen doktorlar, sanık sandalyesine oturacak.

''Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milyonlarca hastayı ilgilendiren karar

Milyonlarca hastayı ilgilendiren karar

Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Yenilenen İstanbul seçiminde seçmenlere uyarılar

Yenilenen İstanbul seçiminde seçmenlere uyarılar

Emekliye intibak müjdesi

Emekliye intibak müjdesi

Başkan Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

Başkan Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

İşte İran'ın vurduğu dev casus Global Hawk ve özellikleri

İşte İran'ın vurduğu dev casus Global Hawk ve özellikleri

Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti... Bingöl'de tutuklandı

Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti... Bingöl'de tutuklandı

S-400 hazımsızlığı sürüyor! Küstah tehdit

S-400 hazımsızlığı sürüyor! Küstah tehdit
 

POPÜLER HABERLER

'Ben öğretilmiş bir adam değilim.'

'Ben öğretilmiş bir adam değilim.'

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet... Görenleri büyülüyor

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet... Görenleri büyülüyor

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında... Ailenin umudu yurt dışı

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında... Ailenin umudu yurt dışı

Milli SİHA Bayraktar'dan müthiş başarı!

Milli SİHA Bayraktar'dan müthiş başarı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA