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Milyonlarca lira değerinde! Yasa dışı yollarla yurda sokulan ünlü markalara ait malzemelere el konuldu

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yaklaşık 406 bin hırdavat malzemesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 11:44 - Güncelleme:
Milyonlarca lira değerinde! Yasa dışı yollarla yurda sokulan ünlü markalara ait malzemelere el konuldu
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan saha çalışmasında, yasa dışı yollarla yurda sokulan ünlü markalara ait hırdavat malzemelerinin Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerindeki 2 depoda tutulduğunu tespit etti.

2 KİŞİ YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, belirlenen yerlere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDE

Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan matkap seti, elektrikli testere, lokma seti gibi ürünlerin olduğu 405 bin 877 hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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