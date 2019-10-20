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Milyonluk kaçak X-Ray’e takıldı

6 valizde toplam 3 milyon 258 bin lira değerinde 179 adet en son teknoloji ürünü, tanesi 14 bin liraya satılan cep telefonu ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen yolcular risk analizine tabi tutuldu. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gelen uçakta seyahat eden Fas uyruklu üç yolcuyu riskli olarak değerlendiren ekipler, söz konusu şahısları Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmelerinin ardından takibe aldı. Şahıslar ‘gümrüğe tabi eşyam yoktur’ anlamına gelen yeşil hattan çıkıp Türkiye’ye giriş yapmak üzereyken, ekiplerce durdurularak, X-ray taramasına sevk edildi. Taramada şahısların valizleri içinde çok sayıda elektronik eşya olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda, 179 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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