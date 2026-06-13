Milyonluk para transferleri! CHP'li Bozbey'den paravan şirketlerle yolsuzluk

Bursa'daki rüşvet ve örgüt soruşturması kapsamında, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanık hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı tespitler dikkat çekti. Örgüt üyelerinin Bozbey'in talimatları doğrultusunda hareket ederek fikir ve eylem birliği içerisinde suç işlediğinin değerlendirildiği belirtildi. İddianamede, 'Verev İnşaat' isimli firmanın Bozbey'in talimatıyla kurulduğu ve suç gelirleriyle malvarlığı ediniminde kullanıldığı değerlendirildi. Dosyada, paravan şirket olarak nitelendirilen Seres Gayrimenkul ile Verev İnşaat arasında taşınmaz devirleri bulunmasına rağmen para transferine rastlanmadığı belirtildi.

BİRLİKTE HAREKET ETTİLER

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, incelenen görüşme kayıtlarında, Bozbey'in eski özel kalem müdürü Aytunç E.'nin, Verev İnşaat yöneticisi Necati E. ile mali konularda birlikte hareket ettiğinin değerlendirildiği kaydedildi. Mesajlaşma kayıtlarında ise Bozbey'in kardeşi Ertan Bozbey'e gönderilmesi istenen para ve ödemelerin Seres Gayrimenkul yöneticisi Muhkim D. ile Necati E.'ye iletildiği belirtildi.

7 BİN TL'YE KİRALADI

Nilüfer Belediyesi'ne ait bir arsa, 2011'de Verev İnşaat'a yıllık 7 bin 200 lira bedelle 25 yıllığına kiralandı. Söz konusu arsaya inşa edilen projeden 2021 yılı için yıllık 31 milyon lira gelir beklendiği, bu gelirin 14 milyon 338 bin 994 liralık bölümünün Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanacağının değerlendirildiği belirtildi. Bozbey'in şirketin resmi ortağı olmamasına rağmen kira kira getirisi sağladığı belirtildi.

MİLYONLUK PARA TRANSFERLERİ

İddianamede, 2017-2025 yılları arasında rüşvet gelirlerini perdelemek amacıyla kurulduğu değerlendirilen Seres Gayrimenkul firmasına 25 kişi ve şirket tarafından 'kira açıklaması' ile toplam 6.9 milyon lira gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi. MASAK incelemelerinde ise Nilüfer'de bulunan bir villanın, Bozbey'in eski özel kalem müdürü Aytunç E.'nin eşi Züleyha E.'ye 10 milyon lira bedelle devredildiği aktarıldı. Züleyha E.'nin daha önce paravan şirkette SGK kaydının bulunduğu bilgisine de yer verildi. Ticaret sicili kayıtlarının incelenmesinde Verev İnşaat ile Seres Gayrimenkul'ün peş peşe ilan verdiği, Bozbey'in eşi Seden Bozbey ile söz konusu şirketler arasında para transferleri bulunduğu belirtildi.

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