Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesinde görülen davada "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla tutuklu yargılanmalarına başlanan 5 sanıktan 3'ü duruşma salonuna getirildi, 2'si Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tarafların avukatların da hazır bulunduğu duruşmaya Mattia Ahmet Minguzzi'nin müşteki annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile babası Andrea Minguzzi gelmedi.

Minguzzi cinayetinde 'bıçak' tartışması! Başsavcılıktan dikkat çeken açıklama Kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler salona alınmadı.

Duruşmada tutukluların kimlik tespitinin yapıldığı, ardından savunmalarının alınmasına başlandığı öğrenildi.

Öte yandan, duruşma salonunun önünde ve koridorda polislerce güvenlik önlemi alındı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü, olaya ilişkin İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde 2 sanık hakkında dava açıldığı belirtiliyor.

Mahkemede ilk duruşmanın yapılacağı 10 Nisan'dan kısa süre önce sosyal medyada farklı kullanıcı isimlerine sahip hesaplardan müştekilere yönelik ısrarla ve sistematik olarak silah fotoğrafının atıldığı kaydedilen iddianamede, tehdit içerikli mesajlara da yer veriliyor.

Aileyi tehdit edenlere istenen ceza belli oldu İddianamede, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin telefonuna 6 Nisan'da M.G'ye ait numaradan gelen mesajda, tehdit edenlerden birinin özür dilediği ve pişman olduğunun iletildiği ancak Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün mail hesabına gelen ihbarda müşteki ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabının M.G. tarafından kullanıldığının bildirildiği aktarılıyor.

Savcılık, iddianamede M.G, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G'nin "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit", "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 8'er aydan 7 yıl 2'şer aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ediyor.

İddianamede 18 yaşından küçük K.Y. hakkında ise "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verildiği belirtiliyor.

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