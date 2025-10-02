İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6112
  • EURO
    49,0082
  • ALTIN
    5172.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Minguzzi cinayetinde sanıklar hakim karşısında: Beşinci duruşma başladı
Güncel

Minguzzi cinayetinde sanıklar hakim karşısında: Beşinci duruşma başladı

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada 5'inci celse başladı. Duruşmada tanık dinleneceği öğrenildi.

IHA2 Ekim 2025 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
Minguzzi cinayetinde sanıklar hakim karşısında: Beşinci duruşma başladı
ABONE OL

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istenirken, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan dava açılmıştı.

Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5'inci celsesi başladı. Duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı da izleyici olarak duruşma salonunda bulundu.

Minguzzi ailesine destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar duruşma salonunun önünde 'Mattia Ahmet için adalet' şeklinde slogan attı. Duruşmada tanık dinlenmesi bekleniyor.

  • ahmet minguzzi
  • cinayet
  • dava
  • sanık
  • hakim

ÖNERİLEN VİDEO

Dnipropetrovsk bölgesinin kontrolü Rusya'ya geçti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.