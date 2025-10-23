Minguzzi davasında tahliye edilen M.A.D. ve A.Ö. için sosyal medyada yapılan "Adalet yerini buldu", "Sonunda çıktı aslan içerden" paylaşımları tepki çekti.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak günü kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında karar çıkmıştı. Mahkeme heyeti, sanıklar Berkay Budak (15) ve Umutcan Baba'yı (16) "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezasına çarptırırken diğer iki sanık M.A.D. ve A.Ö. ise beraat ederek tahliye edilmişti. Savcılık karara itiraz ederken ailenin avukatı da İstinaf Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.

PAYLAŞIMLAR ÖFKE TOPLADI

Tahliye kararının ardından sosyal medyada sanıkların adıyla açılmış hesaplarda paylaşılan mesajlara sosyal medya kullanıcıları tepki yağdırdı.

M.A.D. adına açılmış hesapta, "Destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim", "Sonunda çıktı aslan içerden" ifadeleri yer aldı.

Aynı dava kapsamında beraat eden A.Ö. için ise "Adalet yerini buldu kardeşim" ve "Sonunda başardık, suçsuzdu" paylaşımları yapıldı.

Bu gönderilere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, "Bunlar tekrar yargılanmalı", "Allah size vicdan versin" şeklinde yorumlar yaptı.

Minguzzi davasında karar çıktı

Başsavcılık harekete geçti: Minguzzi davasında beraat kararına itiraz

Minguzzi ailesini tehdit soruşturmasında kritik gelişme