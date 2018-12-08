'Mini Merkel' Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye düşmanı çıktı
Demokrat Birlik Partisi'nde Merkel'in yerine seçilen ve adının baş harflerinden oluşan AKK kısaltmasıyla bilinen Annegret Kramp-Karrenbauer Türkiye düşmanı çıktı. Türkiye'deki 2017 referandumu sırasında AKK, başbakanlık yaptığı eyalette AK Partili yöneticilerin konuşmasını yasaklamıştı.
- Star.com.tr
Almanya'daki 18 yıldır Angela Merkel'in liderliğinde bulunan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi dün yapılan parti oylamasında yeni lideri olarak Annegret Kramp-Karrenbauer'i seçti.
TÜRKİYE DÜŞMANI ÇIKTI
56 yaşında Almanya'nın en büyük partisinin başına geçerek bir sonraki Alman başbakanı olabilme şansını yakalayan Annegret Kramp-Karrenbauer Türkiye düşmanı çıktı.
AK PARTİLİ YÖNETİCİLERİN EYALETTE KONUŞMASINI YASAKLADI
Annegret Kramp-Karrenbauer Saarland eyaletinde başbakanlık yaptığı dönemde Türkiye'deki 2017 referandumu için ülkeye gelen AK Partili yöneticilerin eyalette konuşmasını yasakladı. AKK ayrıca Türklere ve çocuklarına çifte vatandaşlık hakkı verilmesine de karşı çıkıyor.
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