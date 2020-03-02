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Güncel

Minibüs ile tır arasında sıkışan yaya yaralandı

ATAŞEHİR'de bankadan çıkan bir kişi yolda yürüdüğü sırada park halindeki bir minibüs ile seyir halindeki bir tır arasında sıkıştı. Vatandaşlar tarafından çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

DHA02 Mart 2020 Pazartesi 16:07 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 16:07

Olay saat 14.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bankadan çıkan A.K yolun karşısına geçmek istediği sırada park halindeki bir minibüs ile seyir halindeki bir tır arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar bir yardan yardıma koşarken, bir yanda itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. A.K vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Minibüs sürücüsü İshak Keleş “Vatandaş benim aracın yanından geçerken tır sürücüsü görmemiş. Aracın yakınından geçiyor. Vatandaşın kafası benim araç ile tır arasında kalıyor. Aracın camını kırıyor" diye konuştu. Tır sürücüsü Mehmet Yalçınkaya “Seyir halinde gidiyordum, fark etmedim. Vatandaşlar uyarınca frene bastım hemen durdum. Vatandaşlarla birlikte çıkardık" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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