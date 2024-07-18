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Minibüs seyir halindeyken alev aldı

Eskişehir'de seyir halindeyken alev alan minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA18 Temmuz 2024 Perşembe 15:13 - Güncelleme:
Minibüs seyir halindeyken alev aldı
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Eskişehir'de seyir halindeyken alev alan minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu alt geçitte seyir halindeki minibüsten dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler tüm aracı sararken, çevre yolu trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yangın sırasında minibüste yolcu bulunmadığı belirtilirken, aracın alev alarak yanması çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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