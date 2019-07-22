30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6795
  • 6,3749
  • 259.167
  • 101945
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Minibüs şoförü, tartıştığı muhtarı öldürdü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde mahalle muhtarı Hasan Kandil (56), tartıştığı minibüs şoförü Ömer B. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Keklikoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan minibüs şoförü Ömer B. ile muhtar Hasan Kandil yolda karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada Ömer B. yanındaki tabancayı çekerek Kandil'e ateş ettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Kandil'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Kandil'in cansız bedeni, Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan Ömer B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şakanın tadı kaçtı! ABD ordusu teyakkuza geçti

Şakanın tadı kaçtı! ABD ordusu teyakkuza geçti

Terörden arananlar listesinden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörden arananlar listesinden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Akılalmaz olay! Vücudundaki metali mıknatısla fark etti

Akılalmaz olay! Vücudundaki metali mıknatısla fark etti

Performansını beğenmedi! Terim, yıldız futbolcunun biletini kesti

Performansını beğenmedi! Terim, yıldız futbolcunun biletini kesti

Hürjet'te kritik aşama başarıyla tamamlandı!

Hürjet'te kritik aşama başarıyla tamamlandı!

İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... O magandalara bir şok daha

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... O magandalara bir şok daha

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş
 

POPÜLER HABERLER

Türk atletlerin görülmeye değer rekor sevinci

Türk atletlerin görülmeye değer rekor sevinci

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA