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Minibüs şoförü “üstüme çıktın” diyen taksiciye saldırdı

Şişli’de cadde üzerinde seyir halinde olan taksici, minibüsün önüne direksiyonu kırınca ortalık karıştı. Taksicinin “üstüme çıktın” sözünü küfür olarak anlayan şoför, tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavga anı kask kamerasına yansıdı.

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Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TBK 77 plakalı otomobil sürücüsü sinyal vermeden sağ şeride geçmek istedi. O esnada sağ şeritten süratli bir şekilde seyreden minibüs şoförü, önüne kıran taksiciyi korna basarak uyardı. Bunun üzerine sol şeride geri dönen taksici, “üstüme çıktın” diyerek şoföre tepki gösterdi. Taksicinin tepkisini küfür olarak anlayan minibüs şoförü, yolcu dolu aracından yol ortasında inerek taksicinin üstüne yürüdü.
 
TAKSİCİYİ TEKME TOKAT DARP ETTİ
 
Taksici adamın koşarak üstüne geldiğini görünce camı kapatarak kapıları kilitlemek istedi. Ancak minibüs şoförü kapıyı açarak taksiciye saldırmaya başladı. Birkaç tekme ve tokat atarak taksiciyi darp eden şahıs, sürücünün “küfür etmedim” demesine rağmen bir türlü sakinleşmedi. Öfkeden deliye dönen ve küfürler savuran minibüs şoförünü çevredeki vatandaşlar sarılarak uzaklaştırdı. Olayın ardından minibüs şoförü aracına binerek uzaklaştı. Korku dolu anlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
 

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