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Minibüs şoförünün ölümüne sebep olan şahıs yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde, minibüs şoförü Mehmet Elibol'u (63) aracında bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla aranan Ali Ş. (31), polis ekiplerince evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA1 Şubat 2022 Salı 14:48 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 14:48
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi 63'üncü Sokak'ta meydana geldi. Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan, 35 ADU 523 plakalı minibüsün şoförü Mehmet Elibol ile husumetli olduğu belirtilen Ali Ş. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesiyle Ali Ş., yanındaki bıçakla minibüsteki Elibol'a saldırdı. Elibol, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı, Ali Ş. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Elibol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Elibol'un cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan Ali Ş.'yi saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı. Öte yandan Mehmet Elibol ile Ali Ş.'nin uzaktan akraba oldukları, aileleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtildi.

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