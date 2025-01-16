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Cenazeye gidenler bulunuyordu: Minibüs sulama kanalına düştü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüsün sulama kanalına düşmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 11:47 - Güncelleme:
Cenazeye gidenler bulunuyordu: Minibüs sulama kanalına düştü
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Ümraniye Belediyesine ait Necmeddin Atala'nın (44) kullandığı 34 BUU 028 plakalı, cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe mevkiinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp yolun sağındaki sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Şükriye (57) ve Havva Gümüşler (55), Hatice Uzunismail (61), Kadriye (27), İsmail (69), Hatice (55) ve Meryem Zehra Kanberoğlu (17), Dursune Şenkul (67) ile Veysi Süretti (45) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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