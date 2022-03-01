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Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan minibüsteki yolculardan Muharrem Ş, Abdülaziz A, Melisa S, Oktay G. ve Gülnazik K. ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA1 Mart 2022 Salı 15:31 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 15:31
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İlknur Bayar idaresindeki 10 KJ 938 plakalı otomobil, kırsal Narlı Mahallesi Ayvalı Burun Camisi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 10 HF 714 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan sürücü Bayar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliğine kurtarma timlerince araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazada yaralanan minibüsteki yolculardan Muharrem Ş, Abdülaziz A, Melisa S, Oktay G. ve Gülnazik K. ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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