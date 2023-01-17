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Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralı

Sinop'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında polis memuru yaralandı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 15:30 - Güncelleme:
Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralı
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Kaza, saat 14.30 sıralarında Korucuk Mahallesi Banacan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. hakimiyetindeki 57 AAC 770 plakalı ticari minibüs, karşı şeritten gelen polis memuru A.S.'nin kullandığı 55 ADH 884 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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