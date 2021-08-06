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Minibüste dehşet! Eski eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eski eşi tarafından minibüste kızının yanında bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 12:57 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:57
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Yaklaşık bir yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanan 4 çocuk annesi Senem Barik (38), gece iş çıkışı Çınarlı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde evine gitmek için 16 yaşındaki kızıyla minibüse bindi.

Senem Barik'i takip eden İ.B. de aynı minibüse binerek boşandığı eşiyle barışmak istedi.

Şüpheli, barışma teklifini kabul etmeyen Barik'i bıçakladı. Minibüstekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Barik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli İ.B. olayda kullandığı bıçakla emniyete giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.B, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

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