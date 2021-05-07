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Minibüsü diskoya çevirdiler

İstanbul Sultangazi'de 'tam kapanma' kurallarını ihlal eden bir grup gencin yolcu minibüsündeki eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Başka bir görüntüde ise kuralları ihlal ederek parkta doğum günü kutlaması yapıldı.

DHA07 Mayıs 2021 Cuma 11:18 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 11:18
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Sultangazi'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'tam kapanma' kurallarını ihlal eden bir grup genç, yolcu minibüsünde müzik eşliğinde eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayan gruptakiler, seyir halindeki minibüste müzik açarak oynadılar. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden gençler, sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

PARKTA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Kaydedilen bir başka görüntüde ise, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan parkta toplanan bir grup, doğum günü kutlaması yaptı. Tam kapanma kurallarını ihlal eden gruptakilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maske takmadıkları görüldü.

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