Kırklareli'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kırklareli iline bağlı Lüleburgaz ilçesinde freni boşalan minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi Arda Caddesinde F.D'ye ait park halindeki 39 SB 758 plakalı minibüsün freni boşalarak hareket etmeye başladı.
Minibüs kaldırımda yürüyen Lehan Yücel'e (51) çarptı. Kaldırıma çarparak durabilen minibüsün altında kalan Yücel, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yücel'in cesedi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Cumhuriyet savcılığının incelemelerinin ardından Yücel'in cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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