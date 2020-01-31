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Güncel

Minibüsün çarptığı park halindeki otomobil markete daldı

Samsun'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün çarptığı, park halindeki otomobil, sürüklenerek, manav reyonundan markete girdi. Kazada yaralanan olmazken, 3 kişi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

DHA31.01.2020  14:19 - Güncelleme: 31.01.2020  14:19

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Ferdi Ş.'nin kullandığı 61 DH 755 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, marketin önünde park halindeki 55 ACN 146 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, manav reyonundan markete girdi. Kazada otomobildeki Tuğba Ç. (44) ve Ecrin Su B. (8) ile alışveriş yaparken aracın içeri girmesiyle şok yaşayan Kübra D. (42), tedbir amacıyla sağlık ekiplerince ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Markette hasarın oluştuğu kaza sonrası otomobil ve minibüs, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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