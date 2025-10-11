İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Güncel

Minibüsün şarampole devrildiği kazada can kaybı arttı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

AA11 Ekim 2025 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Minibüsün şarampole devrildiği kazada can kaybı arttı
Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu yaralananlardan Ümmü Demir (52) tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Erdemli ilçesinde 7 Ekim'de domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal K. (29) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüsün Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 14 kişi yaralanmıştı.

