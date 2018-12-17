Minik Alperen'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürüne ceza
İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürüne 'ihmal ve görevi kötüye kullanma' suçlarından 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
- AA
İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürüne "ihmal ve görevi kötüye kullanma" suçlarından 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.