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Minik Ecrin'i arama çalışmaları sona erdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önüden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu iddia edilen kafatası ile kemik parçalarının bulunduğu bölgede başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı. Aramalarda minik Ecrin'e ait yeni bir iz bulunamazken, soruşturmaya, kemikler ile kafatasını incelemeye alan Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun yön vereceği belirtildi.

  • DHA
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Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz Ailesi'nin kızları Ecrin, geçen 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan buna rağmen Ecrin'den bir iz bulamayan ekipler, arama çalışmalarını durdurdu.
 
27 Mayıs'ta ise Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Alancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaparken, Ecrin'in kaybolduğu noktaya 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir tek ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aile bulunan ayakkabı teki ile kıyafetlerin Ecrin'e ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ile etrafa dağılmış kemikler bulundu. Savcılık incelemesin ardından toplanan kemikler ve kafatası Ecrin'e ait olup olmadıklarının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
Alanda yeniden arama çalışması başlatan AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip ile jandarma, bölgeyi karış karış taradı. Minik Ecrin'in kayıp ayakkabısının eşi de bulundu.
 
Arama çalışmaları bugün itibarıyla sona erdirildi. Kafatası ve kemiklerin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı rapor sonucunda soruşturmaya yön verileceği öğrenildi.

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