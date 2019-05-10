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Minik Ecrin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri...

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde geçen Salı günü kaybolan minik Ecrin’in son görüntüsü ortaya çıktı.

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7 Mayıs tarihinde Vezirköprü ilçesinin Alancık Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı arama çalışmaları devam ediyor. Minik kız, kaybolduğu bölgeye yakın ormanlık alanda köylülerin de yardımıyla komandolar ve AFAD tarafından aranıyor. 
   
Ecrin Kurnaz'ın 28 Nisan tarihinde çekildiği belirlenen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolda yürüyen Ecrin, bir yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilmiş. 

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