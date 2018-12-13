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Minik Ege’ye oksijen yerine azot verdiler

İzmir’in Torbalı ilçesinde geçen pazartesi günü göz ameliyatı olmak için hastaneye giden 5 buçuk yaşındaki Ege Avcı’ya iddialara göre oksijen yerine azot verildi.

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Kalbi duran küçük çocuk, daha sonra yeniden hayata döndürüldü. Ancak durumu ağır olan minik Ege, apar topar İzmir Ege Üniversitesi Fakültesine sevk edildi. Küçücük çocuğun yoğum bakım servisinde ölüm kalım mücadelesinin devam ettiği belirtildi. Anne İpek Yeşilçam ve baba Ünal Avcı, yaşananlar nedeniyle Torbalı Adliyesine giderek şikayetçi oldu. Acılı anne “Ameliyat öncesi yanlış giden bir durum oldu, çocuğum fenalaştı. Ortada bir ihmal var” dedi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konu hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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