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Minik ellerden Mehmetçiğe mektup

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, okuma ve yazmayı öğrendikten sonra ilk mektuplarını sınırda görev yapan Mehmetçiğe yazdı.

31.12.2019  02:12 - Güncelleme: 31.12.2019  02:12
Minik öğrenciler vatan için her daim nöbette olan Mehmetçiği unutmadı, okuma-yazmayı öğrenir öğrenmez ilk iş mektup yazdılar. Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu İlkokulu öğretmenlerinden Reyhan Uçgun, öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmesinin ardından “İlk mektubunu kime yazmak istersiniz? sorusunu öğrencilerine yöneltti. Öğrencilerinin askerlere mektup yazmak istemeleri üzerine ‘İlk Mektubum Mehmetçiğe’ projesini başlatan Uçgun, velilerle iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdü ve öğrencilerine dersleri kapsamında mektuplar yazdırdı. Öğrencilere küçük yaşlarda vatan sevgisinin aşılanması ve Mehmetçiğe moral olması amaçlanan proje çerçevesinde küçük öğrencilerin yazdığı ilk mektuplar, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde sınırda görev yapan Mehmetçiğe gönderildi.
ÇOCUKLARIMIZ VATANIN BİRER PARÇASI
Sınıf öğretmeni Uçgun öğrencilerinin okuma ve yazmaya geçtiğinde heyecanlı olduğunu belirtti. Öğrencilerin derslerde yanına gelip okuma, yazmayı öğrendikleri müjdesini kime vereceklerini sorduğunu anlatan Uçgun, “Çocukları konuşturdum ve sonunda kime müjde vereceklerini buldular. Onun üzerine böyle bir proje hazırladık. Erzurum’un dört bir yanından fotoğrafların yer aldığı kartpostal hazırlandı ve öğrencilerimiz bunun arkasına mektup yazıldı. Projemizin amacı çocuklarımıza vatan sevgisini aşılamak ve askerlerimizle iletişimde olabildiklerini gösterebilmektir. Bir diğer amacımız da çocuklarımıza vatanın bir parçası olduklarını hissettirmekti” şeklinde konuştu. 

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