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Minik Evrim'in kaybolmasıyla ilgili soruşturmada baba Atış'a tahliye

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan baba Burhan Atış'ın serbest bırakılmasına karar verildi.

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Yenisu köyü yaylasında ailesinin 10 Temmuz'da kayıp ihbarında  bulunduğu Evrim ile ilgili soruşturmada çelişkili ifadeler veren ve gözaltına  alındıktan sonra tutuklanan  baba Burhan Atış'ın tutukluluğuna avukatınca itiraz  edildi.

Zile Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda baba  Burhan Atış'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.

 Bu arada baba Atış'ın haftada 3 gün İlçe Jandarma Komutanlığına  giderek imza atacağı öğrenildi.

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