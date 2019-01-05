Minik Evrim'in kaybolmasıyla ilgili soruşturmada baba Atış'a tahliye

Yenisu köyü yaylasında ailesinin 10 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu Evrim ile ilgili soruşturmada çelişkili ifadeler veren ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba Burhan Atış'ın tutukluluğuna avukatınca itiraz edildi.

Zile Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda baba Burhan Atış'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.

Bu arada baba Atış'ın haftada 3 gün İlçe Jandarma Komutanlığına giderek imza atacağı öğrenildi.