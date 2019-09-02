Minik Eymen'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Geçen hafta İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine polis araştırma başlattı. İhbarda 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ailesi tarafından iyi bakılmadığı ve şiddet gördüğü ifade edildi. Anne Mine Durak (25), adresinde bulunamazken, bir yakının evinde bulundu. Polis Eymen Sadık'ı getirmesini isteyince, çelişkili ifade veren anne Durak, daha sonra cinayeti itiraf etti.

Mine Durak, oğlunu birlikte yaşadığı Serkan E'nin (37) dövdüğünü, döverken Eymen'in nefessiz kalıp yere düşmesi üzerine korktukları için Eymen'in cansız bedenini kırsal Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp, kullanılmayan bir tandır içine koyduklarını anlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, annenin ifadeleri sonrası gittiği olay yerinde, ağzı tuğla ile kapatılmış tandırı açtıklarında içinde küçük Eymen'in elleri ayakları bağlanmış poşet içindeki cesedini buldu.

Cinayet Büro amirliği ekipleri anne Mine Durak, sevgilisi Serkan E. ve Serkan E.'nin kardeşi Erkan E.'yi (29) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgulamaları biten 3 şüpheli, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.