Minik göçmenin çanını pet şişeye bağladılar
İzmir’in Dikili ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su almaya başladığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 41’i Suriye, 1’i İran uyruklu 42 düzensiz göçmeni ölümden kurtardı.
Su alan bottaki yabancı uyrukluların Sahil Güvenlik botuna çıkarılması sırasında, bir kız çocuğunun beline ‘can yeleği işlevi görmesi’ amacıyla pet şişelerin bağlandığı görüldü. Suriyeli Selam Muhammed adlı 8 yaşındaki kız çocuğunun bota annesi, babası ve dört kız kardeşiyle bindiği öğrenildi. Selam Muhammed’in annesi Kuten, babası Diyab Muhammed’in can yeleği bulamadığı için kızlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla pet şişe kullandığı değerlendiriliyor. Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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