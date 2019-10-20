Minik göçmenin çanını pet şişeye bağladılar

Su alan bottaki yabancı uyrukluların Sahil Güvenlik botuna çıkarılması sırasında, bir kız çocuğunun beline ‘can yeleği işlevi görmesi’ amacıyla pet şişelerin bağlandığı görüldü. Suriyeli Selam Muhammed adlı 8 yaşındaki kız çocuğunun bota annesi, babası ve dört kız kardeşiyle bindiği öğrenildi. Selam Muhammed’in annesi Kuten, babası Diyab Muhammed’in can yeleği bulamadığı için kızlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla pet şişe kullandığı değerlendiriliyor. Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.