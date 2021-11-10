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  • Minik öğrenciler Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla koreografisi sundu
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Minik öğrenciler Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla koreografisi sundu

Edirne'de minik öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla koreografi hazırladı. Koreografinin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 09:23 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 09:23
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Meriç İlkokulunun anasınıfı ve ilköğretim öğrencileri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için hazırlık yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk imzalı kapüşonlu sweatshirt giyen 102 öğrenci, 2 idareci ve 7 öğretmen tarafından okul bahçesinde ay yıldız oluşturuldu.

Zeybek müziği eşliğinde okul bahçesinde "izindeyiz" pankartı taşıyan öğrencilerin koreografisi beğeni topladı.

Anasınıfı öğrencisi Beyza Golegen, "O bir ışıktır sönmedi, sönmeyecek. Türk gençliği izinden dönmeyecek. Kimse kesemez içimizdeki büyük hızı. Bizler yaşadıkça yaşatacağız Ata'mızı" mısralarından oluşan "O bir ışıktır" şiirini okudu.

Koreografinin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

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