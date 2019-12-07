Minik Sancarlar’a bilim merkezi

Mardin’in Midyat ilçesindeki Söğütlü Fatih Ortaokulu’nda, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi kapsamında, Yunus Emre Enstitüsünce STEM ve robotik kodlama sınıfı oluşturuldu. Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Türkiye’de son yıllarda yaşanan değişimlere dikkati çekerek, “Artık eğitim kara tahtada tebeşirle olmuyor. Devletimiz eğitimde çağ atlattı. Dünya ile rekabet halindeyiz” ifadelerini kullandı.

MEDENİYETİN BEŞİĞİ

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerindeki projenin temel amacının, bilimi ve bilgiyi yeniden bu topraklarda rehber edinmek olduğunu vurgulayarak, “2020’yi ‘bilim seferberliği’ ilan etmek istiyoruz” dedi. Göbeklitepe ve Boncuklu Tarla’daki kazılardan çıkan eserlerin, bu coğrafyanın medeniyetlerin beşiği olduğunu kanıtladığını söyleyen Prof. Dr. Ateş, şöyle konuştu; Bu topraklarda doğan Aziz Sancar da 8 çocuklu bir aileden çıkarak, dünya çapında bir bilim insanı olmuş ve Nobel ödülü kazanabilmiştir. İstiyoruz ki daha fazla Nobel ödülü alabilecek çocuklarımız yetişsin.