Minikler 'Anadolu masalları'nı öğreniyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kitap Diyarbakır" projesi kapsamında bir araya gelen öğretmenler, 17 ilçede belirledikleri 17 kırsal ilkokulda öğrencileri masal ve kitapla buluşturuyor.

"Dilimizde masallar, heybemizde kitaplar, masal öğretmenleri geliyor köyünüze çocuklar" sloganıyla yola koyulan öğretmenler, gittikleri okullarda masal kahramanı gibi giyinip, öğrencilere Anadolu masalları anlatarak onların hayal gücünün gelişmesine katkı sunuyor.

Çocuklara kitap da hediye eden öğretmenler onlarla eğitici oyunlar oynuyor, müzik eşliğinde eğlenceli zaman geçiriyor.

Projede yer alan sınıf öğretmenleri Benan Torğul ve Sevim Barut ile okul öncesi öğretmeni Emine Sümercan'ın bir durağı da Eğil ilçesindeki Kalkan İlkokulu oldu.

Okulun bahçesindeki ağacın gölgesinde öğrencilerle buluşan öğretmenler, onlara anlattıkları masallarla güzel bir gün yaşattı.

- "HEYBEMİZE KİTAPLARI ALARAK KÖY KÖY GEZİYORUZ"

Proje Koordinatörü sınıf öğretmeni Benan Torğul, AA muhabirine, bu yıl 3 kişilik ekip halinde sahaya çıktıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın 17 ilçesinden 15'ine gittiklerini, bu hafta ulaşacakları 2 ilçe ile bu yıl ki ziyaretleri tamamlayacaklarını ifade eden Torğul, "Oluşturduğumuz masal öğretmenleri ekibi olarak heybemize kitapları alarak dilimizdeki masallarla köy köy geziyoruz. Kırsalda olan, kütüphanesinde kitap eksiği bulunan köy okullarını seçerek çocuklara unutulmaz anlar yaşatmak istiyoruz. Yaptığımız etkinliklerde onlara Anadolu masallarını aktarıyoruz. Çünkü Anadolu masalları unutulmaya yüz tutmuş, aslında köklerimizin, kültürel kodlarımızın yer aldığı masallar." diye konuştu.

- "ÖĞRETMENLER OLARAK AMACIMIZ ÇOCUKLARA DOKUNMAK"

Torğul, okullara gittiklerinde çocuklardaki heyecanı artırmak ve onları masal dünyasına götürebilmek adına giysilerini de özenle seçtiklerini dile getirerek, onları kısa süre de olsa gerçek hayattan koparıp, hayal dünyalarına götürebilmek istediklerini belirtti.

Yaptıkları sosyal aktivitelerle de çocukların eğlenceli bir gün geçirmesini sağladıklarını anlatan Torğul, şehirden uzak oldukları için ulaşamayacakları sosyal aktiviteleri çocukların ayağına götürmek istediklerini ifade etti.

Torğul, "Bu noktada seçtiğimiz müzikler, giydiğimiz kıyafetler bize eşlik ediyor. Onlara unutulmayacak bir an yaşatmanın mutluluğunu hepimiz yaşıyoruz. Öğretmenler olarak amacımız çocuklara dokunmak. Bu çerçevede bu projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Kitaplar çocukların hayatında olmazsa olmaz bir değere sahip, masallar da bize büyüklerimizden kalan büyük bir kültürel miras. İkisini bir arada aktarabilmenin onurunu yaşıyoruz." dedi.

- "ONLARIN KİTAP OKUMA GAYRETİNİ TEŞVİK ETMİŞ OLUYORUZ"

Okullara gittiklerinde öğrencilerin yüzlerindeki heyecana ve mutluluğa şahit olduklarını belirten Torğul, bu sevgi akışı ile bir sonraki okul ziyaretini programladıklarını aktardı.

Kitap okumayan çocuk kalmasın diye yola çıktıklarını dile getiren Torğul, "Çocuklara kitap ulaştırıyoruz. Her çocuğumuza bir kitap düşecek kadar kitap hediye ediyoruz. Bu sayede onların kitap okuma gayretini teşvik etmiş oluyoruz. 3 masal öğretmeni olarak heybemize aldığımız kitaplarla çocukları masallarla buluşturduğumuz için mutluyuz. Bu doğrultuda 17 ilçemizde yürütmüş olduğumuz projeyi tüm Diyarbakır'a yaymayı, gidilmedik köy kalmayıncaya kadar devam ettirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

- "KENDİMİ MASALIN İÇİNDE GİBİ HİSSETTİM"

Öğrencilerden Yeter Pektaş (10) da öğretmenlerin kendilerine masal anlattığını, kitap hediye ettiğini belirterek, birlikte oyun oynayarak eğlendiklerini söyledi.

Gününün güzel geçtiğini anlatan Pektaş, "Öğretmenlerimiz masal anlatırken kendimi ağacın altında masal dünyasındaymış gibi hissediyordum. Çok eğlenceliydi. Öğretmenlerimiz masal perisi gibi giyinmişti." ifadelerini kullandı.

Amara Adsuz (8) ise öğretmenlerin anlattığı masalları çok beğendiğini, etkinlik ve yarışmalarla da çok eğlendiğini belirtti.

Arkadaşlarıyla unutulmaz bir gün yaşadıklarını dile getiren Adsuz, "Kendimi masalın içinde gibi hissettim, çok güzeldi. Öğretmenlerimiz de peri gibiydi. Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Bize masal kitapları da getirdiler." dedi.

Rohat Dicle (8) de sabah okula geldiğinde masal öğretmenlerini gördüğünü ve çok sevindiğini aktardı.

Onlarla oyunlar oynayıp, eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Dicle, bu güzel günü kendilerine yaşatan öğretmenlere teşekkür etti.

