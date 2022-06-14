Minikler atıkları 'iyiliğe' dönüştürüyor

Hasan Ali Yücel İlkokulunda sınıf öğretmeni Füsun Özçelik Güney'in başlattığı "Geri Dönüşümü İyiliğe Dönüştür" adlı proje kapsamında, öğrenciler, öğretmen ve velilerinin desteğiyle evlerindeki atık plastik, kağıt ve pil gibi malzemeleri okulda topladı.

Okulun müdürü Ömer Tanju Cihan, AA muhabirine, geçmişten aldıkları emaneti geleceğe taşıma yükümlülüklerinin olduğunu söyledi.

Bu sorumluluğun temelinde de çocukların bulunduğunu aktaran Ceyhan, "Çocuklara çevreyi koruyabilmesini ve atığı değerlendirebilmesini öğrettiğimiz zaman bu emaneti geleceğe teslim etmiş oluruz mantığıyla hareket ettik. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Sıfır Atık Projesi'ne de destek vermeye çalıştık. Projenin amacı kurumsal bazda başlamaktı. Okullar bunun en güzel örneği. Öğrencilerimiz ve velilerimizle halkamızı genişleterek başlamış olduk." dedi.

Ceyhan, topladıkları atıkları ayrıştırdıktan sonra bir firmaya vereceklerini, buradan gelen geliri de ihtiyaç sahibi velilere ve öğrencilere ulaştıracaklarını dile getirdi.

- PROJE YARIYIL TATİLİNDE BAŞLADI

Öğretmen Füsun Özçelik Güney de okul olarak "Dünya bize geçmişten miras değil, geleceğin emanetidir" felsefesiyle yola çıktıklarını belirtti.

Çalışmayla öğrencilere geri dönüştürülebilen malzemelerin çöp olmadığı bilincini kazandırmayı amaçladıklarına dikkati çeken Güney, şunları kaydetti:

"Daha sonra başlattığımız projeyi biraz daha genişleterek velilerimizi de dahil ettik. Doğa için ne yapabiliriz sorusuna yanıt aradık. Böylelikle çöp olmayan, geri dönüştürülen malzemeleri okulumuzda toplamaya karar verdik. Doğa için yaptığımız bu iyilik çemberini bir halka daha genişleterek buradan elde edeceğimiz geliri, durumu iyi olmayan öğrenci ve velilerimizle paylaşmaya karar verdik. Projeyle doğayı korumanın yanı sıra, çocuklarımıza yardımlaşma ve dayanışma bilincini de kazandırmış olduk."

Velilerden Merve İme ise "Atıklardan elde edilecek gelirlerin öğrenci ve velilere dağıtılacağını duyunca projeye katıldık. Mahalle genelinde herkes, evinde kullandığı atık malzemeleri çöpe atmak yerine okula getirdi. Yarıyıl tatilinden beri proje için atık topluyoruz." diye konuştu.