Miniklerden 'Evde Kal' çağrısı

AA 13 Nisan 2020 Pazartesi 15:15 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 15:15

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakımevinin öğrencileri, duyarlılık oluşturmak amacıyla çizdikleri gökkuşağı resimlerinde "evde kal" ve "yalnız değilsin" ifadelerini kullandı.

Minik öğrencilerin sosyal medyada da paylaşılan çalışmaları ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, öğrencilere duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini belirten Yılmaz, "Belediye kreşimizin minik öğrencileri, 'evde kal' kampanyasına duyarsız kalmamışlar. Kendilerini ve ailelerini bu güzel davranışları dolayısıyla tebrik ediyorum. Lütfen kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için evde kalalım, tedbir ve hijyen kurallarına uyalım. Mutlu yarınlar bizimle olsun." ifadelerini kullandı.