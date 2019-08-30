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Miniklerin tasarruf küpü

Üniversite döneminde maddi zorluk çeken baba Serdar Özyeşil, çocukları için ilginç bir yönteme imza attı. Kumbaraya çevirdiği yağ küpünde iki oğlu 6 yılda 7 bin 910 lira biriktirdi.

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Siirt’te esnaflık yapan Serdar Özyeşil, 2013’te bir arkadaşından aldığı 100- 150 yıllık eski yağ küpünü, sadece madeni paraların atılabileceği şekilde tahta ile kapatarak kumbaraya dönüştürdü. O dönem 4 yaşında olan Muhammed Salih ve 2 yaşında olan Muhammed Ali’ye hediye etti. ‘Damlaya damlaya göl olur’ atasözünden yola çıkarak hareket eden Özyeşil, çocuklarıyla 6 yıl sonra küpü açarak biriken madeni paraları saydı. Harçlıklarından arta kalan bozuk paraları attıkları küpte 7 bin 910 lira biriktirdiğini gören kardeşler, hem şaşkınlık hem sevinç yaşadı.      

DAMLAYA DAMLAYA OLDU 

Tahta kapak yaptırdığı küpü 1 lira madeni para atılabilen kumbaraya dönüştürdüğünü ifade eden Özyeşil, çevredekilerin ‘bu küpten kumbara mı olur?’ sözlerine aldırış etmeden ‘Damlaya damlaya göl olur’ atasözünü hayata geçireceğini anlattığını aktardı. Çocuklarının 6 yıldır para attığı küpü heyecanla açtıklarını dile getiren Özyeşil, “Küpte 7 bin 910 lira para biriktirdiklerine şahit oldum. O kadar paranın biriktiğini görünce çocuklarımla şaşırdık. Kumbara kültürümüz devam edecek. Bu paraları bankada bütün hale getireceğiz ve aldığım iki küçük küpe atacağız. Kumbara kültürünü çocuklarıma aşılamayı, onlara para biriktirme ve tutumlu olma alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyorum” diye konuştu. Üniversite yıllarında ekonomik zorluklar çektiğini ve çocuklarının da aynı durumu yaşamamaları için şimdiden çeşitli çalışmalar yaptığını aktaran Özyeşil, bu kumbara fikrinin de bunlardan biri olduğunu anlattı. Çocuklardan 10 yaşındaki Muhammed Salih de 4 yaşında biriktirmeye başladıkları paraları şu anda görünce ayrı bir duygu yaşadığını söyledi. Muhammed Ali de 2 yaşındayken başladıkları çalışmanın sonucunu 8 yaşında görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.  

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