05 Mart 2021 Cuma 13:29 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 13:29

Miraç Kandili ne zaman? sorusunun cevabı milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili'nin idrak edilmesine kısa bir zaman kaldı. Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan bu mübarek günde dua ve ibadetlerle birlikte maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak gerekir. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? 2021 Miraç Kandili hangi gün?

İslam dünyası için oldukça önemli olan Miraç Kandili'nin 2021 tarihi, milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa'yı huzuruna kabul ederek İsra ve Miraç ile şereflendirdirmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ 2021 NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet'in açıkladığı tarihlere göre Miraç Kandili 10 Mart'ta 2021'de idrak edilecek.

İsra suresinin başlangıç ayetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle anlatılır:

"Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir."

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç bir arınma ve Allah'a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikâyesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah'a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur.

Miraç, Hz. Peygamber'in eşini ve amcasını kaybettiği, işkence ve zulmün iyice arttığı günlerden bir gece Mekke'den Kudüs'e, oradan da göğe davet edilmesi ve götürülmesi olayıdır.

Mekke'de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib'i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice'yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa'yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Miraç ile şereflendirdi.

İsra ve Miraç iki aşamadan oluşmaktadır.

Birinci aşama Mekke'den Kudüs'e götürülme aşamasıdır ki buna "gece yürüyüşü" anlamında İsra denilir.

İkinci aşama ise olağanüstü olaylarla karşılaşacağı Miraç, yükselme aşamasıdır.

Miraç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksa'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.

Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

Miraç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır.