05 Mart 2021 Cuma 13:59 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 13:59

Miraç Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı konusu, milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanmaya başlandı. Miraç, Allat'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Bu nedenle bu özel günü ibadet ederek değerlendirmek çok faziletlidir. Peki Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç kandilinde kaç gün oruç tutulur? İşte Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan bu mübarek günde yapılacak ibadetler.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili'nin idrak edilmesine kısa bir zaman kaldı. Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan bu mübarek günde oruç tutmak isteyen Müslümanlar, Miraç kandilinde kaç gün oruç tutulduğunu merak ediyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa'yı İsra ve Miraç ile şereflendirdirmiştir. Bu nedenle Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler çok kıymetlidir. İşte Miraç Kandilinde oruç tutmanın fazileti.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet'in açıkladığı tarihlere göre Miraç Kandili Mart'ın 10'unda idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

MİRAÇ KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

Bu kapsamda kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Yani Miraç Kandilinin gündüzünde ve 1 gün öncesi ya da sonrasında da oruç tutulabilir.

MİRAÇ GECESİ NELER YAPILMALI?

* Kur'an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Miraç Kandili'nin gündüzünde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Müminlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hatta isim zikrederek dualar etmeli.

* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

* O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan okunmalı.

* Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

* Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

* Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

* Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.