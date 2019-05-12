21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Miras için kardeşini öldürdü

Çatalca'da kundaklanmış araç içerisinde yanmış halde cesedi bulunan B.T'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ağabeyi tutuklandı. Şüpheli İ.T. ilk ifadesinde, kardeşiyle aralarında miras anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktığını, kardeşini başına taşla vurarak öldürdükten sonra içinde ceset bulunan aracı kundakladığını anlattı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'un Çatalca ilçesinde kundaklanmış araç içerisinde yanmış halde cesedi bulunan B.T'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ağabeyi İ.T. tutuklandı.
 
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Mayıs saat 14.00 sıralarında Kızılcaali Mahallesi'nde bir araç yandığını itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç içinde yanmış halde ceset bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı.
 
Aracın şirket aracı olduğu belirleyen ekipler, aracı B.T'nin kullandığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu cesedin B.T'ye ait olduğu belirlendi.
 
Kapsamlı teknik ve fiziki çalışma yürüten jandarma ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
 
Kayıtlarda, B.T'nin sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra aracına bindiği, yaklaşık 50 metre sonra aracın arka koltuğuna ağabeyi İ.T'yi aldığı, aracın yaklaşık 10 dakika sonra durduğu, İ.T'nin arka kapıdan çıkıp şoförün yanına geçtiği görülüyor.
 
Jandarma ekipleri, çalışma sonunda, B.T'nin ağabeyi İ.T'yi cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.
 
Şüpheli İ.T. ilk ifadesinde, kardeşiyle aralarında miras anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktığını, kardeşini başına taşla vurarak öldürdükten sonra aracı Çatalca'ya getirdiğini, içinde ceset bulunan aracı kundakladığını itiraf etti.
 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.T. tutuklandı.

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de 3 Türk'e şeref madalyası verildi

ABD'de 3 Türk'e şeref madalyası verildi

İstanbul İl Seçim Kurulu'na yeni başkan

İstanbul İl Seçim Kurulu'na yeni başkan

AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi

AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi

'PKK'nın kararları Kandil'den sonra Sincar'da veriliyor'

'PKK'nın kararları Kandil'den sonra Sincar'da veriliyor'

Pazar ayini sırasında kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü var

Pazar ayini sırasında kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü var

'Babam Hababam Sınıfı filminden rahatsız olurdu'

'Babam Hababam Sınıfı filminden rahatsız olurdu'

Türkiye, 52 adet 'Super Mushak' almayı planlıyor

Türkiye, 52 adet 'Super Mushak' almayı planlıyor

Uçurumdan yuvarlanan AA muhabiriyle ilgili yeni gelişme

Uçurumdan yuvarlanan AA muhabiriyle ilgili yeni gelişme
 

POPÜLER HABERLER

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

Köye dadandılar, bu hale getiriyorlar

Köye dadandılar, bu hale getiriyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA