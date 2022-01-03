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Miras kavgasında kan aktı: 2 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de, iki grup arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA3 Ocak 2022 Pazartesi 16:57 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:57
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Olay, saat 15.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki grup arasında miras meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada Seyit (30), Gaffar Mehmet (20), Serdar (44) ve İbrahim Yılmaz vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Serdar ve İbrahim Yılmaz ise ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Cinayet şüphelisi olduğu belirlenen M.Y. de olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü.

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