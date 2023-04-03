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Mısır Cumhurbaşkanı'ndan Cidde ziyareti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cidde'de sahur yaptı.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 05:30 - Güncelleme:
Mısır Cumhurbaşkanı'ndan Cidde ziyareti
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde'de sahurda bir araya gelen bin Selman ile es-Sisi, işbirliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda geliştirilmesini ele aldı.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bu gelişmelerle ilgili atılan adımlar ve ortak öneme sahip konular değerlendirildi.

Görüşmeye, Suudi Arabistan tarafından Ulusal Güvenlik Müsteşarı Musaid bin Muhammed el-Ayban ve Devlet Bakanı İsam bin Saad bin Said, Mısır tarafından Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamil de katıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bin Selman ile birkaç saat görüşmek için Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

Mısır yerel basınında Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiler ışığında yapılan haberlerde, görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra yatırım çerçevesinin genişletilmesine dair meselelerin ele alınacağı kaydedildi.

SPA, Cidde'deki ikili görüşmenin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkeden ayrıldığını belirtti.

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