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Mısır: Filistin davasının tasfiyesini reddediyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin 'Filistinlilerin komşu ülkelere göçe zorlanarak Filistin davasının tasfiye edilmesini reddettiğini' söyledi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 19:33 - Güncelleme:
Mısır: Filistin davasının tasfiyesini reddediyoruz
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Şukri, resmi temasları kapsamında başkent Kahire'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Şukri, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmede "Gazze'deki gerilim ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması" konularını ele aldıklarını aktaran Şukri, "Gazze'ye yardım ulaştırabilmek için askeri operasyonların durdurulması gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

"Mısır'ın Gazze Şeridi'ne yardımların gönderilmesi için Refah Sınır Kapısı'nı daimi bir şekilde açık kalması konusunda kararlı olduğunu" dile getiren Şukri, şunları söyledi:

"Cumartesi günü düzenlenecek zirvede, krize ilişkin uluslararası fikir birliğine ulaşılması için çalışacağız. İki devletli çözüm için müzakerelere dönmekten başka alternatif yok."

Şukri, bölgede gerilimin düşürülmesi, ateşkesin sağlanması ve yardımların Gazze'ye düzenli bir şekilde ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

"BM'ye ait kurumların ve yardım kuruluşlarının hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali" olduğunu belirten Şukri, "Mısır, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin komşu ülkelere göçe zorlanarak Filistin davasının tasfiye edilmesini reddediyor." ifadelerini kullandı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

  • mısır dışişleri
  • filistin davası
  • göç ve reddetme

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