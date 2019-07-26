Mısır tarlaları arasına ekilmiş... Drone tespit etti

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Mısır tarlaları arasına ekilmiş kenevirler drone ile tespit edildi

Konya'nın Karapınar ve Çumra ilçesinde mısır tarlaları arasına ekilmiş kenevirler drone ile tespit edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Kurtbasan mevkisinde Ö.A'ya ait mısır tarlasına kenevir bitkisi ekildiği ihbarı aldı.

Harekete geçen ekiplerce mısır tarlasında drone destekli yapılan aramada 400 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarlanın sahibi Ö.A. gözaltına alındı.

Çumra ilçesi Yeni Mahalle'de A.Y'ye ait mısır tarlasına ekilmiş 24 kök Hint keneviri ile 643 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan A.Y. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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